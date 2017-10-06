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Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе

06.10.2017 - 16:34

Новости Беларуси. В большинстве районов Беларуси теплеть в квартирах и домах станет уже сегодня, 6 октября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Геннадий Акстилович, пресс-секретарь Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
Если брать объекты социальной сферы, то подключение произведено на 100% фактически повсеместно. В части жилфонда на сегодняшний день решение о включении отопления принято в Гомельской области. Там частично решения были приняты с 3-го числа, в Минской области – с 5-го числа и в Гродненской области – с 5-го числа.

Срок подключения, в соответствии с нормативной документацией, занимает 5 дней.

На очереди – офисные и производственные помещения. Традиционно огня батареям дают с заметным похолоданием на улице. Среднесуточная температура не должна превышать 8 градусов тепла в течение 5 суток.

Отопление в жилом секторе Минска начнут включать на следующей неделе

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