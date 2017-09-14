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Отработка борьбы с экстремистами и оборонительные маневры: учение «Запад-2017» стартовало

14.09.2017 - 10:48

Новости Беларуси. Совместное стратегическое учение «Запад-2017» официально стартовало. Войска Союзного государства отрабатывают борьбу с экстремистами и оборонительные маневры, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По легенде тренировки, у границ республики нарастает активность незаконных вооруженных формирований. Задача совместной армии – защитить интересы Союзного государства.

Проходит операция на шести полигонах Беларуси и трех российских. В учении примут участие практически все виды войск. Среди них артиллерия, ВВС и войска ПВО. Будут отработаны методы прикрытия важных гособъектов, вопросы управления войсками и организации взаимодействия в ходе условных боевых действий.

Олег Воинов, начальник департамента международного военного сотрудничества – помощник министра обороны по вопросам международного военного сотрудничества:
При определении замысла учения учитывались современные подходы к применению войск, сил на основе опыта современных вооруженных конфликтов. В его основу положен вариант возникновения кризисной ситуации и нарастание конфликта, связанных с возрастанием активности, деятельности незаконных вооруженных формирований.

Добавим, учение «Запад-2017» проходит с 14 по 20 сентября. В нем принимают участие около 12 тысяч 700 военнослужащих. Задействовано сотни единиц техники, в том числе 140 танков, артиллерия и реактивные системы залпового огня, более 40 самолетов и вертолетов. Наблюдать за активной фазой учения приглашены представители международных организаций. Всего более 80 человек.

Отработка борьбы с экстремистами и оборонительные маневры: учение «Запад-2017» стартовало

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