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Отработка действий по борьбе с терроризмом: совместные тактические учения Беларуси. Сербии и России проходят под Брестом

06.06.2017 - 16:31

Новости Беларуси. В эти дни о сотрудничестве Беларуси и Сербии говорят не только в плоскости экономики. Под Брестом 6 июня начались совместные тактические учения «Славянское братство». Задействовано более 800 военнослужащих Беларуси, Сербии и России и свыше 100 единиц боевой и специальной техники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Военнослужащие трех стран отработают совместные действия при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Мы берем самую трудную форму применения – это ночные действия. Поэтому у нас весь спектр вопросов будет затрагивать именно ночные действия: ночные марши, совершение прыжков ночью, это ночной этап боевой стрельбы. То есть все, что возможно, мы будем отрабатывать сейчас ночью. У нас привлекается более тысячи человек и более 150 единиц техники.

Миролюб Чупич, заместитель командующего специальной бригадой (Сербия):
На этих учениях военнослужащих Республики Сербия представляют военнослужащие специальной бригады. Она единственная такая в составе Вооруженных Сил Сербии. И все военнослужащие, которые участвуют, все они профессиональные военнослужащие. По контракту и офицеры, и подофицеры.

«Славянское братство» пройдет в два этапа. Активная фаза запланирована на 12-14 июня.

Отработка действий по борьбе с терроризмом: совместные тактические учения Беларуси. Сербии и России проходят под Брестом

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