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Отравление «марганцовкой»: симптомы можно облегчить аскорбиновой кислотой

02.10.2017 - 20:23

Новости Беларуси. Что делать, если отравились «марганцовкой», рассказали в программе «Теледоктор».

Виталий Левшуков, врач-анестезиолог-реаниматолог токсикологического отделения УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»:
В случае отравления «марганцовкой», хорошо, если есть в «аптечке» аскорбиновая кислота, которую можно принять внутрь вместе с водой. И обработать полость рта, которая будет также, неизбежно, обожжена, отёчна, будет слущиваться эпителий и, во-первых, это – жгучая боль.

Все эти симптомы можно облегчить именно полосканием рта аскорбиновой кислотой.

Ни в коем случае, не заниматься самолечением, не изучать вопросы в Интернете, всё уже давно изучено до вас, нужно срочно обращаться за помощью.

Теледоктор. Отравления

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