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Отравленные фипронилом яйца обнаружены уже в 12 странах Европы

11.08.2017 - 11:23

Новости Нидерландов. Отравленные фипронилом куриные яйца обнаружены уже в 12 странах Европы. В Дании зараженная пестицидом продукция попала в магазины, кафе и рестораны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Всего в стране было реализовано около 20 тонн яиц.

10 августа прокуратура Нидерландов в рамках совместных рейдов голландской и бельгийской полиции арестовала двух подозреваемых по делу о «ядовитой продукции». Это два директора компании, которая, по версии следствия, использовала в птицеводстве запрещенный в ЕС инсектицид.

Отравленные фипронилом яйца обнаружены уже в 12 странах Европы
Яйца с фипронилом обнаружены уже в 12 странах Европы
Фото. Яйца с фипронилом обнаружены уже в 12 странах Европы

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