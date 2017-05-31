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Ответы на волнующие общество вопросы: совместное заседание обеих палат парламента проходит 31 мая

31.05.2017 - 10:32

Новости Беларуси. Совместное заседание обеих палат белорусского парламента. В эти минуты в Овальном зале к диалогу депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики подключилось правительство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители Министерств и ведомств отвечают на вопросы, интересующие не только парламентариев, но и все наше общество. Такие встречи, когда представители сразу двух ветвей власти ведут диалог, традиционные. Именно в дискуссиях зачастую рождаются новые варианты решения важных для Беларуси социально-экономических вопросов.

Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Республики Беларусь:
Заработная плата – это уровень жизни населения, это качество жизни населения. Здесь мы тоже наблюдаем положительную динамику. Как вы знаете, за январь-апрель реальная заработная плата составила 101,5%, при этом, что хорошо, она идет в увязке с производительностью труда. Мы видим в целом рост экономики, поступательный рост экономики. Соответственно, положительная динамика по заработной плате.

Также в Беларуси стабилизируется рынок труда. Наблюдается положительная динамика по созданию новых рабочих мест.

Ответы на волнующие общество вопросы: совместное заседание обеих палат парламента проходит 31 мая

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