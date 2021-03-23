«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса
Новости Беларуси. Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают весной. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете.
23 марта там прошло распределение выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью спокойная. Нет накладки коронавирусной инфекции и гриппозных заболеваний, которые характерны для этой поры года.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Мы ожидаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому мы не снижаем ни меры масочного режима, ни социальное дистанцирование, не снижаем нашу готовность, системы здравоохранения.
Ну и напомню, что поступила вакцина в регионы. Планируется к выпуску российская вакцина в мощностях наших учреждений. И начиная с апреля, вакцинация будет носить более массовый характер.
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Дмитрий Пиневич о новом британском штамме коронавируса: «Вообще не вижу каких-то причин для паники»
В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля
Новости мира. В Германии продлили карантин по коронавирусу до 18 апреля. Решение принято по итогам переговоров Ангелы Меркель с главами федеральных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Эпидобстановка в стране по-прежнему непростая. Ситуацию осложняет распространение более заразного британского штамма вируса. В силе остаются уже действующие ограничения, а с 1 по 5 апреля, когда католики отмечают Пасху, меры усилят.
Жителям рекомендуют оставаться дома, ограничить число контактов, а религиозные собрания в праздничные дни призвали проводить в онлайн-формате.
В Великобритании на фоне пандемии намерены продлить запрет на международные поездки до июля. Исключения будут сделаны лишь для некоторых категорий граждан.
Нарушителям правила грозит штраф в размере почти 7 тысяч долларов. Ожидается, что голосование в парламенте по этому вопросу состоится в ближайший четверг, 25 марта.
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