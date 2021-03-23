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«Ожидаем рост заболеваемости». Минздрав о том, когда в Беларусь придёт третья волна коронавируса

23.03.2021 - 15:47

Новости Беларуси. Третью волну коронавирусной инфекции медики Беларуси ожидают весной. Об этом рассказал министр здравоохранения Дмитрий Пиневич в Витебском государственном медицинском университете.  

23 марта там прошло распределение выпускников, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Глава Минздрава отметил, что специалисты и учреждения готовы к очередной волне COVID-19. Сейчас ситуация с заболеваемостью спокойная. Нет накладки коронавирусной инфекции и гриппозных заболеваний, которые характерны для этой поры года.  

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:  
Мы ожидаем рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, поэтому мы не снижаем ни меры масочного режима, ни социальное дистанцирование, не снижаем нашу готовность, системы здравоохранения.  

Ну и напомню, что поступила вакцина в регионы. Планируется к выпуску российская вакцина в мощностях наших учреждений. И начиная с апреля, вакцинация будет носить более массовый характер.  

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В Германии продлили карантин до 18 апреля, а Великобритания намерена продлить запрет на международные поездки до июля

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Новости мира. В Германии продлили карантин по коронавирусу до 18 апреля. Решение принято по итогам переговоров Ангелы Меркель с главами федеральных земель, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эпидобстановка в стране по-прежнему непростая. Ситуацию осложняет распространение более заразного британского штамма вируса. В силе остаются уже действующие ограничения, а с 1 по 5 апреля, когда католики отмечают Пасху, меры усилят.

Жителям рекомендуют оставаться дома, ограничить число контактов, а религиозные собрания в праздничные дни призвали проводить в онлайн-формате.

В Великобритании на фоне пандемии намерены продлить запрет на международные поездки до июля. Исключения будут сделаны лишь для некоторых категорий граждан.

Нарушителям правила грозит штраф в размере почти 7 тысяч долларов. Ожидается, что голосование в парламенте по этому вопросу состоится в ближайший четверг, 25 марта.

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