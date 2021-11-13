Ожидаются ночные морозы, туман и слабый гололёд. Похолодает уже в начале недели
Вторая неделя ноября отметилась температурой, которая оказалась практически на 3 °C ниже нормы. В северных регионах выпал снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Но синоптики пока не спешат заявлять о начале климатической зимы. И вот почему: пока говорить об устойчивом переходе средней температуры воздуха через 0 °C в сторону понижения еще рано.
Ну а чего ждать в Беларуси дальше?
Судя по прогнозам, следует ждать похолодания. Оно наступит уже в начале недели. Все чаще обещают ночные морозы, хотя днем в Беларуси будет преобладать плюсовая температура. Но, опять же, не везде.
В понедельник, 15 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидаются туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью опустится до -8 °C, днем будет от -4 до +3 °C.
Во вторник, 16 ноября, без осадков. Температура воздуха ночью до -10 °C, по востоку до -12 °C. Днем от -3 до +4 °C. 17 ноября ночью до -8 °C, по востоку до -10 °C. Днем будет теплее от -2 до +5 °C.
В Риме +14°C, в Москве -4°C. Подробнее о погоде в Европе на неделю с 15 по 21 ноября читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.
Возможен дождь с мокрым снегом. В Беларуси во вторую неделю ноября похолодает
Первая неделя ноября отметилась ветреной и дождливой погодой. Между тем средняя температура в Беларуси в октябре вышла за пределы климатической нормы, рассказали в программе «Плюс-минус». Она составила +7,3 °C, что на 0,6 °C выше, чем обычно.
Ну а чего ждать в Беларуси дальше?
В понедельник, 8 ноября, скажется влияние атмосферных фронтов от циклона, который смещается с юга Скандинавии на северо-западные районы европейской части России. Холодная неустойчивая воздушная масса далее придет и в Беларусь.
Температура воздуха снизится, ночью она составит от +2 до +7 °C, днем от +4 до +10 °C. Велика вероятность выпадения дождя с мокрым снегом. Кратковременные осадки синоптики прогнозируют уже во вторник, 9 ноября.
В Афинах +23°C, в Москве +7°C. О погоде в Европе на неделю с 8 по 14 ноября читайте здесь.
Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.