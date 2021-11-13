Ожидаются ночные морозы, туман и слабый гололёд. Похолодает уже в начале недели

Вторая неделя ноября отметилась температурой, которая оказалась практически на 3 °C ниже нормы. В северных регионах выпал снег, рассказали в программе «Плюс-минус». Но синоптики пока не спешат заявлять о начале климатической зимы. И вот почему: пока говорить об устойчивом переходе средней температуры воздуха через 0 °C в сторону понижения еще рано.

Ну а чего ждать в Беларуси дальше?

Судя по прогнозам, следует ждать похолодания. Оно наступит уже в начале недели. Все чаще обещают ночные морозы, хотя днем в Беларуси будет преобладать плюсовая температура. Но, опять же, не везде.

В понедельник, 15 ноября, будет преимущественно без осадков. Ночью и утром местами по стране ожидаются туман и слабый гололед. Температура воздуха ночью опустится до -8 °C, днем будет от -4 до +3 °C.

Во вторник, 16 ноября, без осадков. Температура воздуха ночью до -10 °C, по востоку до -12 °C. Днем от -3 до +4 °C. 17 ноября ночью до -8 °C, по востоку до -10 °C. Днем будет теплее от -2 до +5 °C.

В Риме +14°C, в Москве -4°C. Подробнее о погоде в Европе на неделю с 15 по 21 ноября читайте здесь.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам.