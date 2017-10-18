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Оживает от прикосновений: игрушка-антистресс от японского дизайнера

18.10.2017 - 16:46

Новости Японии. Дизайнер из страны восходящего солнца создала подушку-антистресс, которая оживает от прикосновений, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По своему виду она очень напоминает кота.

Стоит до нее дотронуться или обнять, и хвост начинает двигаться, очень натурально имитируя движения животного. В отличие от живых четвероногих, этот не точит когти о мебель, не разворачивает цветочные горшки и не нуждается в уходе. По словам мастера, это – идеальный терапевтический инструмент для людей, у которых нет возможности завести пушистого друга.

Оживает от прикосновений: игрушка-антистресс от японского дизайнера
Оживает от прикосновений: игрушка-антистресс от японского дизайнера
Фото. Оживает от прикосновений: игрушка-антистресс от японского дизайнера
Оживает от прикосновений: игрушка-антистресс от японского дизайнера
Фото. Оживает от прикосновений: игрушка-антистресс от японского дизайнера

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