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Памперсы и товары для детей станут дешевле: в Беларуси вернули льготный НДС в 10%

17.02.2017 - 10:18

Новости Беларуси. В Беларуси вернули льготный НДС в 10% на памперсы и некоторые другие товары для детей. Можно ожидать, что в розничной сети станут дешевле также пеленки и подгузники, пеналы, кассы цифр и букв, счетные палочки. Перечень утвержден Указам Президента, который 17 февраля опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

С нового года льготный налог на добавленную стоимость на ряд детских товаров не распространялся. Это противоречило изменившимся правилам торговли Европейской экономической комиссии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

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