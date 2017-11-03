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Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта открыли в Бресте – видеофакт

03.11.2017 - 21:28

Новости Беларуси. Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта торжественно открыли 3 ноября в Бресте. Мемориал был установлен почти полвека назад в честь героев Великой Отечественной войны и защитников Брестской крепости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В начале 2000-х он превратился в большой комплекс, которому требовалась реконструкция. На обновление понадобилось почти полгода – за счет городского бюджета заменили гранитные плиты, укрепили конструкцию центральной композиции и привели в порядок всю территорию.

Восстановление памятника – это дань уважения не только защитникам цитадели, но и подарок к 100-летию пограничной службы. В честь открытия 3 ноября здесь прошел митинг и прием в офицерское собрание молодого пополнения Брестской погрангруппы.

Памятник «Стражам границ» после капитального ремонта открыли в Бресте – видеофакт

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