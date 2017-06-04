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Панды прощаются с родным парком в Японии: видеофакт с праздничным угощением

04.06.2017 - 16:20

Новости Японии. Трогательные кадры прощания с пандами в японском в парке развлечений Ширагама. Все они родились здесь же, но должны вернуться на историческую родину – в центр разведения этих редких животных в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки поклонников черно-белых мишек приехали пожелать им удачи. А чтобы у панд остались только самые приятные воспоминания о Японии, им устроили самый настоящий прощальный ужин. На импровизированном столе – пирог в форме панды и любимые угощения: яблоки и морковка.

Панды прощаются с родным парком в Японии: видеофакт с праздничным угощением

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