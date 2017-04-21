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«Папа 2 года один воспитывал ребёнка, а как мама опомнилась – суд его отобрал». Дискриминация отцов?

21.04.2017 - 21:34

Новости Беларуси. Почему папа в декрете в Беларуси – скорее, исключение, рассказали в программе «Открытый разговор».   

Илона Волынец, СТВ:
Всего 1% белорусских мужчин уходят в отпуск по уходу за ребёнком.

Олег Бакулин, руководитель общественного объединения «Защита прав отцов и детей»:
Кажется, как это так – что за мужчина, который сидит с ребёнком, а его женщина, получается, работает, кормит семью. У нас так сложились какие-то стереотипы, их надо немножко, естественно, менять. Вот у нас один отец воспитывал ребёнка, два года он воспитывал ребёнка, в декрете находился. На полставки работал заодно, чтобы не потерять квалификацию.

И потом мама опомнилась, и подала в суд о передаче ей ребёнка на воспитание.

И сразу же, с первого судебного заседания, ребёнка отобрали у отца, передали на воспитание матери, которая два года его не воспитывала. То есть, дискриминация-не дискриминация – конечно, дискриминация. Если бы у нас было равенство  прав родителей на воспитание детей, то у нас бы и в отпусках находились, по крайней мере, не 1%, процентов 30-40% отцов находились бы в отпусках по уходу за ребёнком.

Наталья Пасканная, советник главного управления социального партнерства и трудовых отношений Федерации профсоюзов Беларуси:
Я хочу дополнить, что, конечно, на сегодняшний день, законодательно равенство прав у нас закреплено.

Олег Бакулин:
Де-юре.

Наталья Пасканная:
Да, де-юре равенство прав закреплено, а де-факто каждая семья решает для себя самостоятельно, исходя из тех обстоятельств, которые сложились в семье.

Сейчас у нас, по статистике, средний заработок мужчины на четверть выше, чем средний заработок женщины.

Поэтому, естественно, это тоже влияет на то, что больше, конечно, в отпуске по уходу находятся женщины.

Появится ли в Беларуси обязательный отцовский отпуск?

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