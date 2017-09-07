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Папа Римский прибыл в Колумбию, чтобы призвать к примирению все стороны конфликта в стране

07.09.2017 - 12:55

Новости Колумбии. Папа Римский прибыл в Колумбию. В этот особенный визит Франциск призовет к примирению все стороны длительного внутреннего конфликта. Ожидается, что приезд Папы ускорит переговоры между повстанцами и правительством, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

За несколько дней до апостольского визита стороны договорились о прекращении огня. Однако почва мирного договора очень зыбкая. На сегодня в стране Армия национального освобождения – последняя многочисленная группировка. В 2016 году был положен конец вооруженному противостоянию с Революционными вооруженными силами Колумбии, длившемуся полвека. За усилия по урегулированию конфликта президент страны Хуан Мануэль Сантос получил Нобелевскую премию мира.

Папа Римский прибыл в Колумбию, чтобы призвать к примирению все стороны конфликта в стране

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