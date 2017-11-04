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Папа в декрете: мужчинам не стоит бояться брать ответственность за воспитание ребенка

04.11.2017 - 12:58

2 года назад жизнь Александра Гранкина кардинально изменилась – в семье появилась долгожданная дочка Есения. И молодой папа решил взять на себя львиную долю хлопот по воспитанию малышки. Теперь папа Саша находится в декрете.

По закону, отпуск по уходу за ребенком может оформить не только мама, но и отец, а также другие близкие родственники. Но по статистике этим правом у нас в стране в среднем пользуются только 1% мужчин. А вот в Швеции – целых 75 % отцов идут в декрет.

Отцовская забота просто необходима ребенку, уверен Александр. Вместе с лапушкой дочкой папа готов впадать в детство, играть, резвиться… Умеет мужчина и мастерски ухаживать за непоседой: он и накормит, и искупает, и спать уложит кроху.

Теперь Александр – настоящий профи в вопросах детского воспитания.

Папа в декрете даже ведет свой блог, в котором делится опытом с молодыми родителями и выкладывает забавные видеоролики о своей нелегкой, но приятной отцовской доле.

А еще с появлением в доме маленькой почемучки у Александра проснулся писательский талант. Мужчина написал книгу, которую посвятил любимой дочурке. Неудивительно, что Есения просто обожает, когда сказки читает ей именно любимый папа.

Чтобы мужчины активнее участвовали в жизни новорожденных и помогали женам в новом этапе семейной жизни, в Трудовой кодекс планируют внести изменения. Проект поправок предусматривает введение кратковременного отпуска для отцов при рождении ребенка сроком до 14 дней.

Александр Гранкин уверен, мужчинам не стоит бояться брать ответственность за воспитание ребенка. Это радость и огромное счастье.

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