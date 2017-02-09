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Папарать-кветка в ультрафиолете и ID-карта: как поменяется главный документ белорусов – история развития паспорта

09.02.2017 - 12:49

Сегодня каждый гражданин Беларуси обязан иметь паспорт, а вот в прошлом – владение таким документом было привилегией. Само слово «паспорт» расшифровывается, как «проходить через дверь, или ворота».

Во времена Средневековья, их выдавали путешественникам с указанием списка городов и посёлков, в которые разрешался въезд. Однако подобный документ мало чем был похож на современный паспорт.

Позже появились, так называемые, билеты. Они могли выдаваться на несколько месяцев, а могли быть и бессрочными – в зависимости от социального положения получателя. В то время фотография ещё не появилась, поэтому в документе содержалось описание характерных черт человека.

В конце 19 века пересечение границ было свободным, поэтому необходимость в паспорте исчезла.

Другого свидетельства человека, как запись в генетической книге о рождении, бракосочетания и смерти, – не было.

В связи с развитием железнодорожного движения паспорта вновь стали распространяться. Однако выдавали их не каждому.

В паспорте того времени обозначали вероисповедование, социальное положение. А вот национальность стали записывать только в 20 веке в связи со всеобщей паспортизацией.

Интересно, что теперь в разных странах документ по гражданству выглядит по-своему. В некоторых – он представляет собой пластиковую карточку. Особенность белорусского паспорта в том, что при просвечиваниях на страницах появляется невидимая нумерация, надпись «Паспорт» и веточка папороть-кветки. Также в Беларуси можно получить и генетический паспорт.

В скором времени привычный нам бумажный паспорт заменит ID-карта с информацией, записанной на чипе. А в будущем, возможно, генетический и обычный паспорта, студенческий билет и другие личные данные человека для удобства будут и вовсе содержаться на одном носителе.

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