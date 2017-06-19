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«ПапаЗал»: отцы играют с детьми, мамы счастливы, что их оставили в покое

19.06.2017 - 10:46

Погожим летним днем 19 июня 1910 года в Вашингтоне впервые прошел большой праздник – День отца. Считается, что идея устроить торжества для пап пришла в голову  миссис Додд из Вашингтона. Она хотела выразить признательность своему отцу, а в его лице – всем заботливым папам  Америки.  С тех пор этот праздник стал популярен во всем мире. Приживается эта добрая традиция и у нас.

О том, как проходит День отца Гомеле и как развивается интересный социальный проект «ПапаЗал», мы поговорим  с нашим гостем – председателем правления общественного объединения «Совет отцов города Гомеля» Сергеем Бычковым.

Доброе утро! С праздником вас!

Сергей Бычков, председателем правления ОО «Совет отцов города Гомеля»:

Спасибо. Взаимно.

Как вы отмечаете в Гомеле день отца?

Сергей Бычков:
В Гомеле в прошлом году наш исполком делал фестиваль, где выбирали лучшего папу. Мы надеемся, что это перерастёт в более масштабное мероприятие.

Расскажите об этом замечательном проекте – «ПапаЗал».

Сергей Бычков:
Отличный проект, международный. Очень простой. Отцы и дети проводят вместе время в спортивных залах чаще всего школ. Мамы счастливы, что их в конце концов оставили в покое. Основной контингент – дети от 1 до 7 лет, чаще всего 2,3,4 года. Папа приходит вечером с работы, ему скучно сидеть дома, он берет ребенка, приводит в зал, и они классно проводят время. Папы общаются папами, показывают пример детям, играют вместе с детьми, дети играют друг с другом. Хорошая такая тусовка. На сегодняшний день в Беларуси работает 8 залов: 4 – в Гомеле, Орша, Могилев, Брест, Петриков.

Подробнее  – в видеоинформации.

«ПапаЗал»: отцы играют с детьми, мамы счастливы, что их оставили в покое
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