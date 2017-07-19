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Парад детских колясок пройдет 29 июля в Гомельской области: победителей определят в 7 номинациях

19.07.2017 - 09:02

Новости Беларуси. К необычному соревнованию начинают готовится жители и гости Гомельской области. В Петрикове 29 июля пройдет парад детских колясок. В конкурсе победит та семья, которая наиболее интересно сможет перевоплотить детское транспортное средство, сообщили в программе Новости «24 часа» на сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2017 году лучших определят сразу в семи номинациях. Выбирать будут самую спортивную, технологичную, сказочную и красочную коляски. Участвовать в конкурсе может любой желающий. Главное условие, чтобы в коляске был ребенок возрастом до 4 лет.

Парад детских колясок пройдет 29 июля в Гомельской области: победителей определят в 7 номинациях

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