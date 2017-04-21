новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Париж приходит в себя после теракта на Елисейских полях: с улицы снято оцепление, заработали все станции метро

21.04.2017 - 16:14

Новости Франции. С Елисейских полей в Париже после вечернего теракта снято оцепление. Станции метро, которые были закрыты в целях безопасности, вновь принимают посетителей. Город постепенно приходит в себя.

На данный момент известно: устроивший нападение террорист – 39-летний гражданин Франции. Он отсидел 15 лет за схожее преступление и, вероятно, страдал серьезным психическим заболеванием. Предположение о том, что его сообщником является бельгиец, не подтвердилось. Мужчина сам пришел в отделение полиции в бельгийском Антверпене и заявил о непричастности. По делу о стрельбе задержаны три человека из окружения «парижского стрелка». Их допрашивают.

Атака на полицейский патруль произошла минувшим вечером. В результате перестрелки погиб один из правоохранителей. Еще двое госпитализированы. Злоумышленник был ликвидирован, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теракт в Париже

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Теракт в Париже
Во Франции допрашивают трех человек из окружения «парижского стрелка»
Теракт в Париже
Теракт на Елисейских полях: что известно о человеке, открывшем огонь
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
Эйфелеву башню обнесут стеклянной стеной для защиты от террористов
Все новости по теме Теракт в Париже
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru