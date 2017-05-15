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Парк «Великий камень» 15 мая официально пополнился четырьмя новыми резидентами

15.05.2017 - 10:27

Новости Беларуси. Ожидается, что форум в Пекине даст новый импульс развитию крупнейшего проекта КНР за рубежом. Парк «Великий камень» официально пополнился сразу четырьмя новыми резидентами. 15 мая в Пекине подписаны договоры о реализации быстро окупаемых проектов.

Под Минском обоснуются уникальные производства. Светодиодная техника и оборудование, которое позволит использовать энергию земли, сделанные в Беларуси, в самое ближайшее время появятся на мировом рынке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Ярошенко, глава администрации государственного учреждения «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»:
Взаимовыгодность и иновационность создаваемых проектов на «Шелковом пути», и экологичность, так называемая «зеленая экономика». Заключаем четыре договора резидентства. Как раз, я бы сказал, характеризующие вот эти приоритеты развития «Одного пояса – одного пути». Проектов достаточно много на пути, но, как сказал председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, наш парк должен стать «жемчужиной» экономического пояса «Шелковый путь». И мы на это рассчитываем.

Цзяньфун Жэн, начальник департамента коммерции провинции Гуандун (Китай):
Данные результаты достигнуты благодаря усилиям двух сторон и двух президентов по совместному продвижению инициативы «Один пояс – один путь». Кстати, Гуандун – одна из самых развитых провинций Китая. У нас хорошие технологии, средства для развития инвестиций за рубежом.

Александр Ярошенко, глава администрации государственного учреждения «Администрация китайско-белорусского индустриального парка «Индустриальный парк «Великий камень»

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