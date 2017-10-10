новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Парламент Каталонии может объявить о независимости региона

10.10.2017 - 10:50

Новости Испании. В парламенте Каталонии 10 октября вечером может состояться заседание, на котором глава автономии Арлес Пучдемон объявит о независимости региона, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Содержание послания остается неизвестным, что держит в напряжении не только Испанию, но и всю Европу.

Мадрид непреклонен: он отказался от посредничества в переговорах с Барселоной и по-прежнему настаивает: плебисцит был незаконным. Напомним, 1 октября более 90% жителей региона поддержали идею независимости и перехода к республиканской форме правления. В голосовании приняли участие лишь немногим более сорока процентов избирателей.

Парламент Каталонии может объявить о независимости региона

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Турция и США приостановили взаимную выдачу виз
Турция и США приостановили взаимную выдачу виз
«Строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные»: как прошла церемония вручения верительных грамот Президенту Беларуси
«Строить и укреплять мосты – политические, экономические, гуманитарные»: как прошла церемония вручения верительных грамот Президенту Беларуси
«Беларусь –ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске
«Беларусь – ворота между Востоком и Западом»: первая конференция почетных консулов открылась в Минске
В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости, честности, и справедливости: Президент принял верительные грамоты от послов
В диалоге со своими партнерами Беларусь всегда придерживается открытости и справедливости: Президент принял верительные грамоты от послов
«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко
«В Шведском обществе есть интерес к развитию связи с Беларусью на всех уровнях»: 11 послов вручили верительные грамоты Лукашенко
Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов
Необходимо строить и укреплять мосты: Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты иностранных послов
Референдум в Испании: полиция изымает урны и бюллетени для голосования
Референдум в Испании: полиция изымает урны и бюллетени для голосования
WADA исключило алкоголь из списка запрещённых веществ для ряда видов спорта
WADA исключило алкоголь из списка запрещённых веществ для ряда видов спорта
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru