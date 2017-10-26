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Парламент Каталонии начинает пленарное заседание: какие планируются перемены

26.10.2017 - 11:44

Новости Каталонии. Парламент Каталонии начинает пленарное заседание. На встрече должен быть озвучен ответ Барселоны на решения правительства Испании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Проблемных вопросов, которые нужно решить на нынешнем заседании каталонским депутатам, возможно, больше, чем за всю историю региона.

Президент автономии Карлес Пучдемон ранее заявлял: 26 октября – именно тот самый день, когда даже Мадрид со всеми законными и незаконными силами не сможет помешать ему объявить о независимости.

На нынешнем заседании парламентарии обсудят также возможное применение 155-й статьи конституции Испании. Документ позволяет Мадриду отстранить от должностей главу Каталонии Пучдемона и членов правительства. А пока депутаты Каталонии решают, объявить ли о независимости региона и как это сделать дипломатичнее. Первый город в Каталонии – Бельпуч – уже это сделал. Пока – символически.

Парламент Каталонии начинает пленарное заседание: какие планируются перемены

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