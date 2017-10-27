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Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости

27.10.2017 - 16:48

Новости Испании. 27 октября парламент Каталонии приступил к решающим дебатам, итогами которых может стать одностороннее объявление независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне глава автономии отказался от компромиссного варианта – досрочных выборов, объяснив это отсутствием необходимых гарантий от Мадрида. Между тем, премьер-министр Испании запросил полномочия у сената сместить с должности лидера Каталонии Карлеса Пучдемона.

Напомним, официальный Мадрид назвал референдум, в ходе которого более 90% участников сказали независимости «да», нелегитимным.

Парламент Каталонии приступил к решающим дебатам: возможно одностороннее объявление независимости

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