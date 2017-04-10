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Парламентская делегация Беларуси посещает Пакистан

10.04.2017 - 09:35

Новости Беларуси. В Пакистане 10 апреля стартуют белорусские дни. Там пройдет первый двухсторонний сельскохозяйственный форум. В нем примут участие более сотни компаний.

Отечественные производители проведут презентацию продукции, которую планируют поставлять в эту страну. В составе белорусской делегации – представители органов государственного управления и деловых кругов.

Также 10 апреля начинается двухдневный визит в Пакистан председателя Палаты представителей Национального собрания Беларуси. Владимир Андрейченко проведет ряд официальных встреч. Помимо парламентского сотрудничества в центре внимание будет укрепление торгово-экономических связей между странами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Беларуси посещает Пакистан

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