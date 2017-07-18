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Парламентская делегация Евросоюза прибывает в Минск 18 июля

18.07.2017 - 09:14

Новости Беларуси. Отношения Беларуси и Евросоюза станут главной темой переговоров в Минске. 18 июля в белорусскую столицу с официальным визитом прибывает парламентская делегация ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Депутаты проведут встречи с белорусскими коллегами, представителями правительства. Разговор пойдет о нынешнем положении дел в двусторонних отношениях. В последние годы они заметно потеплели – как в политическом, так и в экономическом плане, но препятствия остаются. Как раз этому вопросу стороны уделят особое внимание.

Отметим, визит европарламентариев пройдет спустя всего пару недель после проведения летней сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Минске, во время которой в адрес Беларуси от зарубежных гостей прозвучало немало позитивных отзывов.

Парламентская делегация Евросоюза прибывает в Минск 18 июля

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