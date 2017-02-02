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Парламентская делегация Пакистана прибыла в Беларусь с официальным визитом

02.02.2017 - 09:25

Новости Беларуси. В Беларусь с официальным визитом прибыла парламентская делегация Пакистана. Одна из главных целей в сотрудничестве двух стран – нарастить товарооборот до миллиарда долларов в год.

Сейчас этот показатель колеблется в пределах от 50 до 120 миллионов. В рамках визита гостей запланирована насыщенная программа. Парламентарии Пакистана проведут переговоры с председателем Совета Республики, встретятся с профессорско-преподавательским составом и студентами БГУ, а также посетят отечественные предприятия, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Парламентская делегация Пакистана прибыла в Беларусь с официальным визитом

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