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Парламентская делегация Пакистана совершит официальный визит в Беларусь

01.02.2017 - 09:20

Новости Беларуси. Товарооборот в миллиард долларов и ставка на инвестиционные проекты. Эти и другие планы обсудят во время официального визита в нашу страну парламентской делегация Пакистана. Речь о торгово-экономическом сотрудничестве пойдет в верхней палате белорусского парламента во время встречи с Михаилом Мясниковичем.

Гостей из азиатской страны ожидают и на крупных белорусских предприятиях, в том числе отечественного автопрома. Также делегация познакомится с экспозициями музея истории Великой Отечественной войны, Национального художественного музее и Несвижского замка, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минск

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