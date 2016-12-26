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Парламентское собрание Союза Беларуси и России в Москве одобрило бюджет Союзного государства на 2017 год

26.12.2016 - 19:26

Новости Беларуси. Бюджет Союзного государства на 2017 год одобрили в первом чтении на Парламентском собрании Союза Беларуси и России в Москве. 26 декабря парламентарии рассмотрят проект бюджета и во втором чтении.

Основные вопросы повестки дня сессии касались финансового сектора, однако парламентарии успели обменяться мнениями, по поводу белорусско-российских отношений.

Выступая перед коллегами, представитель Беларуси Владимир Андрейченко, занимающий в Парламентском собрании пост первого зампредседателя, акцентировал внимание на том, что сделав свой выбор в пользу стратегического союза с Россией, Беларусь всегда оставалась верна ему. И подтверждала это не словами и декларациями, а конкретными делами и решениями.

Сегодня наша страна – единственный союзник России, который создал объединенную группировку войск для защиты наших народов, а также единственная из республик бывшего СССР, открыто поставившая всестороннюю интеграцию с Россией в центр своей социально-экономической политики, сообщили в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Парламентское собрание Союза Беларуси и России в Москве одобрило бюджет Союзного государства на 2017 год

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