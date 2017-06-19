новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Партия Макрона победила во втором туре выборов в парламент Франции

19.06.2017 - 11:27

Новости Франции. Партия президента Франции Эммануэля Макрона  одержала убедительную победу во втором туре парламентских выборов. Их итоги стали известны поздно ночью, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Впрочем, в воскресенье на  участки пришли чуть более 40% избирателей. И это наиболее низкая явка избирателей за всю историю Пятой республики, основанной генералом Шарлем де Голлем. Вместе с тем, президент Франции, избранный в мае, теперь сможет беспрепятственно проводить свою политику, поскольку абсолютное большинство в Национальной ассамблее принадлежит  его сторонникам.

Партия Макрона победила во втором туре выборов в парламент

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании
Подведены итоги парламентских выборов в Великобритании
Тереза Мэй планирует сформировать «подвешенный парламент» на основе консервативной партии
Тереза Мэй планирует сформировать «подвешенный парламент» на основе консервативной партии
«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство
«Подвешенный парламент»: выборы в Палату общин Великобритании не определили правящее большинство
Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Великобритании
Консерваторы лидируют на парламентских выборах в Великобритании
Представители 18 стран ЦЕИ перспективы взаимодействия видят в реализации «зелёной логистики»
Представители 18 стран ЦЕИ перспективы взаимодействия видят в реализации «зелёной логистики»
Новости Великобритании. Досрочные парламентские выборы стартовали в Великобритании. В списках избирателей – почти 47 миллионов человек. Им предстоит выбрать 650 депутатов Палаты общин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За эти места борются несколько партий, но самая яростная борьба развернется между правящей Консервативной партией премьер-министра Терезы Мэй и оппозиционной Лейбористской во главе с Джереми Корбином, который известен своими антисемитскими взглядами. По последним опросам, консер
Великобритания выбирает парламент: по последним опросам, консерваторы, которые ранее уверенно лидировали, сдают позиции лейбористам
В Великобритании пройдут парламентские выборы 8 июня
В Великобритании пройдут парламентские выборы 8 июня
Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске
Более 70 представителей власти и бизнеса из 10 государств: белорусско-африканский экономический форум проходит в Минске
Все новости по теме Международная политика
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru