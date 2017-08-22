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Партию радиоактивной черники задержали на брестской таможне

22.08.2017 - 16:11

Новости Беларуси. На Брестской таможне задержали партию черники, которую везли к нам из Украины. При обследовании выяснилось, что излучение от ягод превышает норму в 4 раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ней обнаружено и содержание цезия-137 – одного из самых опасных радионуклидов для здоровья человека. Автомобиль с таким грузом вернули обратно в Украину. К тому же, чернику везли без сопроводительных документов. В них были указаны лишь мешки с клюквой и ни слова о радиоактивной ягоде.

Партию радиоактивной черники задержали на брестской таможне

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