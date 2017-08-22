новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси

22.08.2017 - 16:14

Новости Беларуси. В этом паспорте будет представлена вся информация: во сколько начинаются занятия, как организовано движение транспорта возле школы и какой обычно путь выбирают дети, идя домой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это поможет оградить школьников от неприятностей на дорогах. Перед началом нового учебного года Госавтоинспекция предпринимает и другие меры.

Анна Банадык, старший инспектор по особым поручениям УГАИ Министерства внутренних дел Республики Беларусь:
Традиционно у нас для привлечения внимания – как детей, так и родителей, водителей – это специальные комплексные мероприятия, которые проводятся с 25 августа по 5 сентября и называются «Внимание, дети!». Основная цель – привлечь внимание всей широкой ответственности к проблеме безопасности детей на дороге.

Отметим, что количество ДТП с участием детей в 2017 году снизилось на треть. Если раньше в большинстве случаев были виноваты юные участники дорожного движения, то теперь все чаще нарушения за водителями.

Паспорт дорожной безопасности появится у каждой школы Беларуси

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Почему водитель велосипеда, который совершает остановку на тротуаре, нарушает ПДД?
«Письмам счастья» – пять лет: какой эффект они дали за годы и как ГАИ Гомельской области ломает стереотипы водителей
«Письмам счастья» – пять лет: какой эффект они дали за годы и как ГАИ Гомельской области ломает стереотипы водителей
«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств
«Слоеный пирог» от ГАИ: на трассе в Гомельской области на 150 км установили 12 фиксирующих скорость устройств
22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику
22 и 23 июля ГАИ работает усиленном режиме: проверят не только легковые машины, но и сельхозтехнику
21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры
21 июля в Минском зоопарке дети учили правила дорожного движения с помощью настоящей зебры
Девушка-инспектор ГАИ: как это обстоятельство отразилось на дорожной ситуации в Березино
Девушка-инспектор ГАИ: как это обстоятельство отразилось на дорожной ситуации в Березино
Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт
Как в Гродно выбирали лучшую автоледи: видеофакт
Дети, дороги, ДТП – как исключить третье «Д» из этого списка: «Большой город»
Все новости по теме ГАИ
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru