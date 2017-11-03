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Пассажир без проездного билета сможет зайти только в переднюю дверь транспорта

03.11.2017 - 16:57

Новости Беларуси. Генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс» Леонтий Папенок рассказал в программе «Большой город» о возможных изменениях в системе оплаты за проезд в общественном транспорте столицы.

Леонтий Папенок, генеральный директор государственного предприятия «Минсктранс»:
Наша автоматизированная система оплаты позволяет произвести оплату непосредственно при входе. Кстати, в новом законе об автомобильном транспорте предусмотрено, что публичный договор считается заключённым на момент посадки в транспортное средство.

Мы будем готовы перейти и на дифференцированную систему оплаты.

Пассажир без проездного билета сможет заходить только в первую дверь транспорта и произвести оплату до отправления. Это будет справедливая, честная система оплаты.

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