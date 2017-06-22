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Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане: есть жертвы

22.06.2017 - 16:53

Новости Казахстана. Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане. По предварительным данным, на месте катастрофы погибли 9 человек, пострадали более 20. Инцидент произошел в Актюбинской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заказной двухэтажный автобус перевозил пассажиров из российского Волгограда в Шымкент. В салоне было более 50 человек – почти все граждане Узбекистана. По непонятным причинам, транспортное средство вылетело с трассы и перевернулось. На месте ЧП работают спасатели, медики и полиция.

Пассажирский автобус перевернулся в Казахстане: есть жертвы
Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане
Фото. Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане
Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане
Фото. Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане
Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане
Фото. Пассажирский автобус попал в ДТП в Казахстане

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