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Павел Латушко и художник Виктор Альшевский о выставке «От Лиссабона через Минск до Владивостока»

28.12.2016 - 10:55

30 стран-участниц, около 80 работ! В галерее народного художника Беларуси и СССР Михаила Савицкого открылась выставка «От Лиссабона через Минск до Владивостока». Подробнее о ней мы поговорим  с инициаторами и участниками проекта, гостями программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

В студии хорошего настроения Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Французской Республике, Королевстве Испания и Португальской Республике Павел Латушко и художник, лауреат Государственной премии Республики Беларусь, профессор Виктор Альшевский.

Франция, Испания, Португалия, Италия, Монако… Основная задача: какой Вы её видите?

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО:
Если говорить о приоритетах нашей работы, самое главное – экономическая дипломатия. Конечно, одной из задач является узнаваемость Беларуси в этих странах.

Приехав во Францию, я столкнулся с такой проблемой, что название нашей страны, звучащее на французском как «беларуси» и как правило, первые эти несколько букв – теряются. И нас часто зовут «руси», то есть: «Вы приехали из России?» Этот вопрос задаётся постоянно.

Виктор Альшевский назвал одну из своих выставок «Белое пятно в центре Европы». И действительно: Беларусь во Франции – во многом это «белое пятно», но мы пытаемся, мы принимаем усилия для того, чтобы раскрасить это белое пятно яркими, красивыми красками.

30 стран представлено в этом проекте. А как происходил отбор?

Павел Латушко, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Беларусь во Франции, постоянный представитель Беларуси при ЮНЕСКО:
Мы не ставили специальных условий и установок: «Каким должен быть художник?» Будь то живопись, авангард, постмодернизм. Думаю, логичнее опять же обратиться к словам Виктора Владимировича: «Каждый художник – это гений!»

Виктор Альшевский, художник, профессор, лауреат Государственной премии Республики Беларусь:
Каждый автор, представленный из каждой страны, имеет какую-то свою идентичность и выразительную философскую систему. Это даёт возможность нашему зрителю увидеть многообразие школ, мировосприятие. Но есть вещи, которые очень эмоциональные. Художник хочет высказать своё состояние эмоциональное,  – он высказывается за счёт каких-то линий. Один из художников выставил просто чистый холст. Хотя в этом тоже его состояние, если мы говорим про «Чёрный квадрат» Малевича.

Полная версия интервью – в видиеоматериале.

Виктор Альшевский
Фото. Виктор Альшевский

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