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Павел Сыроежкин: «Жена в приступе истерики его колотила-колотила-колотила, он даже не отбивался»

23.10.2017 - 21:12

Новости Беларуси. Проблему домашнего насилия обсуждали во время ток-шоу «Что происходит».

Павел Сыроежкин, управляющий фитнесс-центром:
Знаете ещё, в чём вопрос. В нашем социуме мужчина – ему как-то постыдно и неловко обращаться в такие моменты. И он зачастую это переживает в себе, перегорает как-то. И таких историй, наверное, достаточно много. Из частных примеров, у моих друзей, жена в приступе истерики его колотила-колотила-колотила, он даже не отбивался абсолютно, потому что понимал, что…

Просто подставил руку, в итоге она сломала руку.

Он просто защищался. Она вызвала милицию, он оказался не прав. То есть, она его дубасит, женщина в состоянии агрессии – она ж не разбирается, что под руку попалось. И, понятно, что мужчине… В моей семье  меня тоже бьют все. Дети меня бьют. В шутку, разумеется. У меня сын-«трёхлетка», у него любимое занятие – меня поколотить.

Насилие в семье: «Что происходит»

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