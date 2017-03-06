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Паводки в Беларуси: на неделе ожидается пиковая волна, наиболее опасны притоки Случь и Птичь

06.03.2017 - 09:23

Новости Беларуси. Пиковая волна паводка ожидается на нынешней неделе в Беларуси. Уже поступают сообщения о подтоплении небольших населенных пунктов. В республике ведется постоянный мониторинг гидрологической обстановки.

Вода прибывает в большинстве рек. Наиболее опасны Припять с притоками Птичь и Случь. Есть вероятность подтопления деревни Ленин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По прогнозам специалистов, несмотря на снежную зиму, половодье будет хоть и сильнее прошлогоднего, но близким к средним многолетним значениям. При сильном паводке, а последний такой был в 2013 году, в стране подтапливаются до полутысячи домов.

В случае необходимости на помощь в районы паводка готовы придти белорусские военные. Наводить мостовые переправы, оборудовать гать в заболоченной местности – одна из задач инженерных войск. Ее успешно выполнили в рамках комплексной проверки боевой готовности Вооруженных Сил кадровые военные совместно с призванными из запаса.

Андрей Кураков, начальник инженерных войск Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Многие военнообязанные не просто восполнили, скажем так, свои навыки по военно-учетной специальности, но и освоили совершенно новые для себя специальности. Подобные мероприятия демонстрируют готовность военнообязанных запаса встать в строй с кадровыми военными и успешно выполнить поставленные задачи.

Паводки в Беларуси

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