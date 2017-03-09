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Паводки в Беларуси: наиболее опасны Западная Двина, Днепр, Сож, Припять

09.03.2017 - 09:39

Новости Беларуси. В зоне риска затопления в Беларуси более 50 населенных пунктов. Уже от паводков пострадали некоторые дороги и мосты.

К слову, сотрудники МЧС круглосуточно контролируют ситуацию. Так, сформировано 15 аварийных бригад, которые могут откачать воду, быстро добраться до затопленного места или оперативно организовать доставку продуктов питания в отрезанные водой населенные пункты.

Круглосуточно службу по всей стране несут более 2 тысяч человек и полторы тысячи единиц специальной техники. Также белорусские спасатели при необходимости будут работать в команде с украинскими и российскими коллегами.

Сейчас наиболее опасны Западная Двина, Днепр, Сож и Припять. Если по стране установится дождливая погода, уровень рек вырастет еще больше, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Паводки в Беларуси: наиболее опасны Западная Двина, Днепр, Сож, Припять

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