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Педагог Шалва Амонашвили: «Взял отметки, сжёг в костре, освободил школу от суррогата»

20.04.2017 - 23:32

Шалва Амонашвили, педагог, психолог в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Как вы находили в себе силы ставить детям двойки?

Шалва Амонашвили, педагог, психолог:
Да, раньше я ставил эти двойки. Это, когда я в 1951 году начал работать в школе. По инерции, меня так учили, так воспитывали. По инерции, пошёл и пошёл. А потом столкнулся где-то в 1957 году с такой непробиваемой стеной с детьми. Я читал много классики, классика меняла мой образ мышления. И вижу, что с детьми так нельзя. Не получается.

И восстал против отметок.

Взял эти отметки, сжёг в костре. Я освободил школу от отметок, от суррогата отметок, от лишних слов, якобы, поощрения. Просто любите детей и в этой любви дайте знания. Они полюбят вас взамен и будут глотать эти знания.

Полностью интервью смотрите здесь: «Просто любите детей и в этой любви дайте знания»

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