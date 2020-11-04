Пенсии и пособия в Беларуси выплатят досрочно
Новости Беларуси. «Белпочта» организует досрочную выплату пенсий и пособий за 5-9 ноября в связи с предстоящим праздником – Днем Октябрьской революции. 7 ноября будут работать только дежурные отделения связи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
О режиме их работы можно узнать в контакт-центре по номеру 154. «Белпочта» решила заранее поздравить всех с наступающим Днем Октябрьской революции, который, к слову, раньше считался главным государственным праздником в СССР.
В Беларуси к 7 ноября традиционно готовится множество подарков в виде строительных объектов, один из них – открытие новых станций столичного метро (здесь подробнее).
В Беларуси приняли поправки в пенсионные законы
Новости Беларуси. Важные внутриполитические темы 28 октября обсуждают депутаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Очередное заседание Палаты представителей Национального собрания Беларуси проходит в Овальном зале Дома правительства.
На заседании парламентарии во втором чтении приняли поправки в пенсионные законы. Так, документ предусматривает дополнительную социальную защиту для многодетных семей, людей с инвалидностью, а также семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями.
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Нововведения коснутся и индивидуальных предпринимателей. Также 28 октября ратифицировано соглашение с Россией о взаимном признании виз.