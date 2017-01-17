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Пенсионерка из Беларуси пыталась провезти в Польшу 5 старинных топоров

17.01.2017 - 18:34

Новости Беларуси. В багажнике Volkswagen Golf таможенники обнаружили пять старинных боевых топоров. Владелица автомобиля, которая и находилась за рулем, объяснила: оружие везла в Польшу, чтобы сделать из него набор кухонных ножей.

Топоры, по мнению специалистов, датируются XI-XII веками. Археологи не исключают, что оружие было найдено в захоронениях средневековых воинов.

По информации таможенников, раритет обнаружил родственник женщины. В отношении белоруски возбуждено уголовное дело.

Сразу два случая незаконного ввоза янтаря были вскрыты на Брестчине в декабре прошлого года. Один из них прямо в пункте таможенного оформления «Варшавский мост». Незадекларированную партию нашли у белоруса, направлявшегося из Польши. Маршрут ценного камня и вызвал у таможенников удивление (здесь подробнее). 

Источник фото: mf.gov.pl/sluzba-celna

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