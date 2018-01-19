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Пенсионный стаж в Беларуси: «Открытый разговор»

19.01.2018 - 18:19

Новости Беларуси. Когда надо начинать копить на беззаботную старость, как правильно это делать, и как не угодить в ловушку трудового стажа? Обсуждали в программе «Открытый разговор».  

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