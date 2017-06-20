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Перебегала дорогу вне пешеходного перехода: подробности смертельной аварии на проспекте Независимости

20.06.2017 - 20:05

Новости Беларуси. Страшная трагедия в центре Минска. Сегодня ночью на проспекте Независимости в направлении площади Победы

19-летняя девушка погибла под колёсами такси,

сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Банальная причина – перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

На место прибыла скорая, но девушка уже скончалась.

В тот злосчастный момент на месте происшествия были очевидцы, некоторые снимали происходящее на видео.

Правоохранители обращаются к тем, кто может дать информацию следствию.

Алексей Климович, официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску:
Следствие обращается к гражданам, которые стали очевидцами данного происшествия, просит обратиться в управление Следственного комитета по городу Минску.

Обстоятельства ДТП сейчас выясняются.

Известно, что водитель такси был трезв.

Назначена дополнительная экспертиза. Возбуждено уголовное дело.

Перебегала дорогу вне пешеходного перехода: подробности смертельной аварии на проспекте Независимости

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Фото: Влад Линник, autorun.by
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