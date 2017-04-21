Из-за снежного циклона в Молдове объявлено чрезвычайное положение

Новости Молдовы. Чрезвычайное положение объявлено в Молдове из-за снежного циклона. Он обрушился на страну 20 апреля, парализовав движение транспорта. Сильным ветром в Кишиневе повалено около 500 деревьев. Упавшими ветками и столбами раздавлены десятки машин. Есть жертвы. Погиб один человек.

Из-за повреждений на линиях электропередач более 200 населенных пунктов остались без света. Нарушено и авиасообщение. Все рейсы из столичного аэропорта отменены. К борьбе с последствиями стихии привлечена армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.