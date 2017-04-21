новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

Из-за снежного циклона в Молдове объявлено чрезвычайное положение

21.04.2017 - 13:19

Новости Молдовы. Чрезвычайное положение объявлено в Молдове из-за снежного циклона. Он обрушился на страну 20 апреля, парализовав движение транспорта. Сильным ветром в Кишиневе повалено около 500 деревьев. Упавшими ветками и столбами раздавлены десятки машин. Есть жертвы. Погиб один человек.

Из-за повреждений на линиях электропередач более 200 населенных пунктов остались без света. Нарушено и авиасообщение. Все рейсы из столичного аэропорта отменены. К борьбе с последствиями стихии привлечена армия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Перебои с электричеством, есть погибшие. Из-за снежного циклона в Молдове объявлено чрезвычайное положение

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Оползень в Колумбии разрушил десятки жилых домов, погибли около 20 человек
Оползень в Колумбии разрушил десятки жилых домов, погибли около 20 человек
Маски, шарфы и видимость не более 100 м. На Китай обрушилась песчаная буря
Маски, шарфы и видимость не более 100 метров: на Китай обрушилась песчаная буря
Сход лавины в Канаде: четверо туристов погибли
Сход лавины в Канаде: четверо туристов погибли
Австралия во власти циклона «Дебби»: без света остаются более 60 тысяч домов
Австралия во власти циклона «Дебби»: без света остаются более 60 тысяч домов
Во французских Альпах сошла лавина
Во французских Альпах сошла лавина
Дельфины в Новой Зеландии продолжают выбрасываться на берег: видео
Дельфины в Новой Зеландии продолжают выбрасываться на берег: видео
В результате схода лавины на деревню в Пакистане погибли 14 человек, в том числе 6 детей
В результате схода лавины на деревню в Пакистане погибли 14 человек, в том числе 6 детей
Торнадо в Техасе
Торнадо унес ванну с жительницей Техаса в лес
Все новости по теме Природные катаклизмы
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru