новости СТВ в твиттере

Вы здесь

Главная » Новости «24 часа»

«Перечень необходимо пересматривать»: в Беларуси изменен список лекарств, которые можно купить без рецепта

02.06.2017 - 19:35

Новости Беларуси. В Беларуси изменился список лекарств, которые можно купить без рецепта. Как заявляют в Минздраве, существенных новаций здесь нет. Документ 2012 года обновлен с учетом наличия или отсутствия регистрации некоторых препаратов на территории нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Подобная актуализация необходима для внесения новых наименований. Сегодня на белорусском рынке свыше 4,5 тысяч различных лекарств. 60% из них будут иметь статус безрецептурных.

Людмила Реутская, начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Министерства здравоохранения Республики Беларусь:
Мы подготовили проект к очередному пересмотру. Перечень необходимо пересматривать хотя бы потому, что часть лекарственных средств уходит с рынка, часть лекарственных средств появляется новых на рынке. В частности, например, появились лекарственные формы. Это вот то, чего не было в предыдущем так называемом 55-м постановлении. Это те лекарства, которые не имеют серьезного риска осложнений, побочных реакций при правильном их применении. Все лекарственные средства, которые относились к безрецептурным, как правило, будут относиться к безрецептурным и дальше.

Проект обновленного перечня безрецептурных препаратов уже вынесен на общественное обсуждение. Специалисты Минздрава рассмотрят замечания и предложения врачей и поставщиков лекарств. Их можно будет вносить до 16 июня.

«Перечень необходимо пересматривать»: в Беларуси изменен список лекарств, которые можно купить без рецепта

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ

Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня
Минздрав вынес на общественное обсуждение новый список безрецептурных лекарств: внести предложения можно до 16 июня
«Доверие на интуитивном уровне срабатывает на 100%»: кто и как зарабатывает на наших болезнях
«Доверие на интуитивном уровне срабатывает на 100%»: кто и как зарабатывает на наших болезнях
Покупка лекарств в интернете: что и сколько можно заказать без рецепта
Покупка лекарств в интернете: что и сколько можно заказать без рецепта
МАРТ: штрафы за ненадлежащую рекламу лекарственных средств будут увеличены
МАРТ: штрафы за ненадлежащую рекламу лекарственных средств будут увеличены
Василий Жарко: еще раз повторяю, аллергическая реакция – это индивидуальная реакция организма
Минздрав: чтобы снять все вопросы, мы ужесточаем контроль в рамках перепроверки
У ребенка пострадали практически все органы, у ребенка пострадал мозг: врач о состоянии школьника, попавшего в реанимацию после инъекции антибиотика
У ребенка пострадали практически все органы, пострадал мозг: врач о состоянии школьника, попавшего в реанимацию после инъекции антибиотика
Антибиотик, из-за которого борисовский школьник в реанимации, родители привезли из России
Антибиотик, из-за которого борисовский школьник в реанимации, родители привезли из России
Шприцы
В Борисове школьник попал в больницу с анафилактическим шоком после укола антибиотика
Все новости по теме Лекарства
  • Разработка сайта: Дирекция интернет-вещания. Лучший информационный ресурс и лучший сайт информационного ресурса на «ТИБО-2013».
  • © 2000-2014. темы новостей
    Перепечатка материалов сайта запрещена без письменного разрешения ЗАО "Столичное телевидение".
  • Рейтинг@Mail.ru