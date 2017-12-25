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«Перед евреями, которые проживают в Беларуси и хотят вернуться к своим корням, есть проблема перепрыгнуть через 80-100 лет разрыва»

25.12.2017 - 18:28

Новости Беларуси. О судьбе евреев, проживавших в советское время в Беларуси, говорили во время ток-шоу «Что происходит».

Егор Хрусталёв, ведущий:
Вы говорили, что, по большому счёту, никто точно не знает, каковы, на самом деле, традиции.

Мордехай Райхинштейн, главный раввин Иудейского религиозного объединения в Республике Беларусь:
Надо сказать о том, что иудаизм, как религия, подвергался достаточно большим гонениям в советское время. Практически здесь, на территории Советского Союза, Беларусь была его частью, не осталось людей грамотных, с точки зрения еврейских традиций. Если и были какие-то люди, которые хотели соблюдать какие-то традиции, поскольку они не имели связи с внешним миром, у них не было литературы, у них не было много необходимого – безусловно, произошло какое-то искажение, они многого не понимали. Но, безусловно, если говорить о ситуации примерно 100 лет назад – на территории Беларуси жили большие мудрецы, книги которых изучаются и сегодня во всех странах, где есть еврейская диаспора, где есть соблюдающие евреи. Поэтому сегодня перед теми евреями, которые проживают в Беларуси и хотят вернуться к своим корням, к своей традиции просто есть проблема перепрыгнуть примерно через 80-100 лет разрыва, который произошёл.  

Праздничные традиции белорусов: «Что происходит»

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