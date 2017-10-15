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«Перед прививкой должен быть осмотр терапевта»: в Витебской области более 200 бригад выезжают домой к людям, чтобы вакцинировать от гриппа

15.10.2017 - 15:08

Новости Беларуси. Прививка с доставкой на дом. В Витебской области работает более 200 бригад, которые выезжают в районы для вакцинации населения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, всего в стране от гриппа уже привито порядка миллиона человек. Им, по утверждению медиков, не стоит бояться сезонной эпидемии.

Наталья Щербакова, старшая медсестра второго терапевтического отделения Витебской городской поликлиники №7:
Обязательное условие вакцинации – перед прививкой должен быть осмотр терапевта. Для этого участковый терапевт 2 раза в неделю выезжает на ФАП, где осматривает пациента, дает допуск на прививку, а фельдшер проводит вакцинацию.

По статистике, вакцинация за последние 5 лет позволила в 15 раз снизить уровень заболеваемости гриппом в стране. Особенно среди так называемой группы риска. В нее, в первую очередь, входят пенсионеры, дети и женщины, которые скоро станут мамами.

«Перед прививкой должен быть осмотр терапевта»: в Витебской области более 200 бригад выезжают домой к людям, чтобы вакцинировать от гриппа

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