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Передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников прошла в музее истории ВОВ

23.02.2017 - 09:06

Новости Беларуси. Накануне 23 февраля в музее истории Великой Отечественной войны состоялся торжественный ритуал – передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников. Символом церемонии стало знамя Победы, которое Ветераны Великой Отечественной передали ветеранам боевых действий в Афганистане и на территори других государств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Моисеенко, заместитель председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь:
Для того, чтобы мы не потеряли связь поколений, приняли такое решение для того, чтобы провести эту акцию. Мы уверены, что, безусловно, это послужит тому, что вопросы патриотического воспитания как молодежи, так и пограничников Республики Беларусь мы поднимем на более высокий уровень.

Завершилась эта патриотическая акция возложением цветов к стеле «Минск – город-Герой».

Такие эстафеты в ближайшие два месяца пройдут во всех воинских частях органов пограничной службы нашей страны.

Передача эстафеты по героико-патриотическому воспитанию пограничников прошла в музее истории ВОВ

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