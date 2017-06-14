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Передовые технологии: вертолетная площадка появится на крыше больницы скорой помощи

14.06.2017 - 23:56

Новости Беларуси. Идея, которую столичные медики прорабатывали год, вскоре может быть реализована, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Экстренных пациентов будут доставлять вертолетом МЧС.

Кстати, сегодня более 60 медицинских объектов столицы – в стадии ремонта, реконструкции или строительства. Так, ко Дню Независимости планируют открыть новый корпус 9 больницы, до конца 2017 года построят сразу несколько поликлиник в микрорайонах Сухарево, Лошица и Восток. А для медработников сдадут современные общежития. 100 % внедрение электронных рецептов и медкарт поможет избавиться от долгих ожиданий у кабинетов врачей.

Сергей Малышко, председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Передовые технологии во вновь построенных поликлиниках, они направлены, конечно же, максимально на информатизацию и снижение бумажного документооборота. И здесь будет рассматриваться вопрос межуровнего взаимодействия. Записи на прием к специалистам, в диагностический центр, диспансеры – чтобы не было излишнего хождения пациента в медицинские учреждения.

Еще одна новинка – колл-центры в поликлиниках, которые придут на смену регистратурам.

Система автоматического дозвона поможет пациентам связаться со специалистами за считанные секунды.

Передовые технологии: вертолетная площадка появится на крыше больницы скорой помощи

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