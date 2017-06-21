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Переговоры Петра Порошенко и Дональда Трампа прошли в Вашингтоне

21.06.2017 - 10:47

Новости Украины. В Вашингтоне завершились переговоры президентов США и Украины. Дональд Трамп в ходе своего приветственного слова Петру Порошенко отметил «большую вовлеченность» Белого Дома в дела Киева. Помимо обмена любезностями, лидеры поговорили о кризисе на Востоке Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

До встречи с главой американского государства украинский лидер провел переговоры с вице-президентом штатов Майком Пенсом. 20 июня президент Украины заявил о невероятной поддержке в США.

Переговоры Петра Порошенко и Дональда Трампа прошли в Вашингтоне

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