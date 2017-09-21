Переход белорусского ТВ на высокое разрешение: На первом этапе будут работать два канала – обычное и HD-качество

Новости Беларуси. Операторы связи Беларуси проводят технологическую подготовку к телевещанию в режиме HD-качества. Об этом 21 сентября сообщил министр связи и информатизации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, телевидение нашей страны полностью перейдет в формат высокого разрешения в течение 2018 года.

Между тем, уже сегодня в нем работают около 20-ти кабельных каналов. СТВ, к слову, начнет HD-вещание уже с нового телесезона. Он стартует 1 октября.

Сергей Попков, министр связи и информатизации Республики Беларусь:

На первом этапе, до полной замены нашими потребителями, нашими гражданами телеприемников, будут работать два канала – обычное качество, которое сегодня есть, и HD-качество. Потребители уже по большей части готовы, у нас количество HD-телевизоров достаточно высокое в нашей стране.